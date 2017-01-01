Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста признался, что уже разговаривал с клубом о продлении соглашения.
Андрес Инеста, fcbarcelona.com
01 января 2017, 18:59
Нынешний контракт Иньесты с Барселоной действителен до 30 июня 2018 года. Сам Андрес заверил, что намерен и дальше выступать за каталонцев.
"Мы уже разговаривали с представителями клуба. Я бы хотел подписать новый контракт как можно скорее", — заявил Иньеста.
"Как я уже говорил, желаю остаться и продолжать играть за Барселону. Не думаю, что возникнут проблемы".