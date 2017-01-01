Испания

Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста признался, что уже разговаривал с клубом о продлении соглашения.

Нынешний контракт Иньесты с Барселоной действителен до 30 июня 2018 года. Сам Андрес заверил, что намерен и дальше выступать за каталонцев.

"Мы уже разговаривали с представителями клуба. Я бы хотел подписать новый контракт как можно скорее", — заявил Иньеста.

"Как я уже говорил, желаю остаться и продолжать играть за Барселону. Не думаю, что возникнут проблемы".