Испания

Защитник Реала Серхио Рамос заверил, что Королевский клуб нацелен на триумф в чемпионате Испании, Кубке страны и Лиге чемпионов.

Извечный соперник Реала, Барселона – единственный испанский клуб, который ко внутреннему золотому дублю прибавлял еще и триумф в Лиге чемпионов. Причем, каталонцы сделали это дважды – в сезонах 2008/2009 и 2014/2015.

"Как обычно, мы желаем победить во все трех турнирах: чемпионате, Лиге чемпионов и Копа дель Рей, не отказываясь при этом и от других трофеев, которые могут нам подвернуться", — заявил Рамос.

"Поэтому мы будем стараться показывать хороший футбол и отдадим всех себя за эмблему клуба. Тогда нам будет проще достичь успеха".

Сейчас Реал возглавляет турнирную таблицу в Ла Лиге, опережая на 3 очка Барселону. При этом у подопечных Зидана есть матч в запасе. В 1/8 финала Кубка Испании мадридцы сыграют с Севильей, а в Лиге чемпионов поборются на этой же стадии с Наполи. Стоит отметить, что Реал выиграл в прошлом сезоне Лигу чемпионов, а пока еще никому не удавалось триумфовать в этом турнире 2 сезона кряду.