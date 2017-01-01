Испания

Защитник Ренна Жорис Гнаньон заинтересовал Севилью.

Севилья достигла предварительного соглашения с Нанси о трансфере другого центрального защитника – Клемана Ленгле. Однако клуб из Лотарингии даст севильцам точные ответ только в последний день трансферного окна – когда станет понятно, смог ли он найти замену Ленгле.

Поэтому Севилья параллельно прорабатывает и другие варианты. L`Equipe сообщает, что испанский клуб намерен заплатить 10 млн евро с учетом бонусов за защитника Ренна Жориса Гнаньона.

Если удастся достичь соглашения по трансферам обоих игроков, то Севилья выберет только одного из них.

Практически 20-летний Жорис сыграл 9 матчей в Лиге 1 в нынешнем сезоне.