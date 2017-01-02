Испания

Матрасники хотят заполучить полузащитника Насьоналя Хуана Мануэля Санабрию.

Marca сообщает, что Атлетико подпишет Санабрию после того, как договорится с его клубом.

Пока что неизвестно, когда именно юниор переедет в Мадрид, ведь в этом трансферном окне мадридцам запрещено регистрировать новых футболистов.

Также испанцы хотят избежать санкций при подписании 16-летнего футболиста.

Санабрия играет на левом фланге в полузащите, а также может действовать в опорной зоне.

Интересно, что прошлым летом Санабрия вел переговоры с Барселоной, а в 2015 году 10 дней тренировался с Ливерпулем.