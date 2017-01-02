Испания

Полузащитник Челси Джон Оби Микель в ближайшее трансферное окно может стать игроком Летучих мышей.

Как информирует издание London Evening Standard, 29-летний хавбек уже встречался с представителями Валенсии и провел переговоры об условиях личного контракта.

Напомним, что контракт Микеля с Челси истекает в конце сезона, но лондонский клуб готов отпустить его нынешней зимой.

Интерес к опытному нигерийцу также проявляют Интер, Марсель и китайский клубы.

В текущем сезоне Микель не провел ни одного матча в составе Челси.