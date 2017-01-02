Испания

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос пропустит домашний поединок 1/8 финала Копа дель Рей против Севильи из-за проблем со здоровьем.

Стоит отметить, что отчетная встреча состоится 4 января. Начало игры в 22:15 по Киеву.

Напомним, что накануне 30-летний центрбек Королевского клуба возобновил тренировочный процесс.

Однако испанец по-прежнему испытывает мышечный дискомфорт, который не позволит ему помочь своим партнерам в кубковом матче против Севильи.

"Я не смогу принять участие в первом матче Копа дель Рей против Севильи", — заявил журналистам Рамос во время благотворительного мероприятия.

В текущем сезоне защитник сборной Испании отыграл за бланкос во всех турнирах 15 матчей, отметившись 5 голами и 1 ассистом.