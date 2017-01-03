Испания

Защитник Боян Йокич больше не будет защищать цвета Вильярреала.

Йокич перешел в Вильярреал летом 2013 года из Кьево. В Испании словенец не смог стать важным игроком Подводников, поэтому прошлой зимой отправился в аренду в Ноттингем.

Летом Боян вновь вернулся в Вильярреал, однако так ни разу и не вышел на поле.

Официальный сайт Вильярреала объявил о досрочном расторжении контракта со словенцем – изначально соглашение было рассчитано до конца нынешнего сезона.