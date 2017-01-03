Защитник Боян Йокич больше не будет защищать цвета Вильярреала.
Боян Йокич, chievoverona.it
03 января 2017, 09:42
Йокич перешел в Вильярреал летом 2013 года из Кьево. В Испании словенец не смог стать важным игроком Подводников, поэтому прошлой зимой отправился в аренду в Ноттингем.
Летом Боян вновь вернулся в Вильярреал, однако так ни разу и не вышел на поле.
Официальный сайт Вильярреала объявил о досрочном расторжении контракта со словенцем – изначально соглашение было рассчитано до конца нынешнего сезона.