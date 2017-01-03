Испания

Полузащитник Реала Джеймс Родригес останется в Реале как минимум до лета.

После победы на Клубном чемпионате мира Джеймс Родригес позволил себе довольно противоречивые высказывания, однако Зинедин Зидан в беседе с игроком уладил этот вопрос.

Зидан не пообещал Родригесу больше игрового времени в новом году, но заверил колумбийца, что рассчитывает на него и хочет, чтобы Джеймс остался.

Француз попросил игрока больше работать на тренировках, чтобы заслужить место на поле.

В нынешнем сезоне Джеймс сыграл 12 матчей за Реал в Ла Лиге и Лиге чемпионов, отметившись в них 1 голом и 4 результативными передачами.