Полузащитник Реала Джеймс Родригес останется в Реале как минимум до лета.
Джеймс Родригес, фото фк реал мадрид
03 января 2017, 10:25
После победы на Клубном чемпионате мира Джеймс Родригес позволил себе довольно противоречивые высказывания, однако Зинедин Зидан в беседе с игроком уладил этот вопрос.
Зидан не пообещал Родригесу больше игрового времени в новом году, но заверил колумбийца, что рассчитывает на него и хочет, чтобы Джеймс остался.
Француз попросил игрока больше работать на тренировках, чтобы заслужить место на поле.
В нынешнем сезоне Джеймс сыграл 12 матчей за Реал в Ла Лиге и Лиге чемпионов, отметившись в них 1 голом и 4 результативными передачами.