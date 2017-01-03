Испания

Полузащитник дортмундской Боруссии Юлиан Вайгль интересен Реалу, однако мадридцы не намерены предпринимать попыток заполучить хавбека до окончания следующего сезона.

21-летний немец привлек внимание не только Реала, но и Баварии, Ман Сити и Барселоны. Каталонцы, в частности, видят в нем игрока, который со временем сможет заменить Серхио Бускетса.

Барса и Сити постараются подписать Юлиана этим летом. Реал же намерен подождать до 2018 года, а до того – дать шанс проявить себя в первой команде Маркосу Льоренте, который сейчас успешно играет в аренде за Алавес.

Ранее Вайгль говорил, что сейчас счастлив в Дортмунде. Подразумевалось, что он не прочь еще один сезон провести в Боруссии, чтобы добиться дальнейшего прогресса.

Контракт Юлиана со Шмелями рассчитан до 2021 года.