Испания

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн уже порядком подустал от постоянных вопросов о своем будущем и заверил, что счастлив в мадридском клубе.

Гризманн в июне подписал новый контракт с Атлетико до 2021 года, однако это вовсе не положило конец слухам об уходе француза.

Давеча СМИ сообщали, что Манчестер Юнайтед летом собирается вступить в переговоры по нему и по Саулю.

Однако Антуан не желает уходить из клуба, за который в прошлом сезоне забил 32 гола в 54 матчах во всех турнирах.

На вопрос о том, как долго он намерен оставаться в Атлетико, Антуан ответил: "Мне не нравятся такие вопросы. У таких футболистов, как Криштиану, Месси или Бэйл, не спрашивают, где они собираются играть в следующем году".

"И я тоже не хочу, чтобы мне их задавали. Я счастлив и наслаждаюсь своим пребыванием в Атлетико. Хватит спрашивать меня о будущем".