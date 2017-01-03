Испания

Защитник мадридского Реала и сборной Португалии Пепе угодил в лазарет.

Стоит отметить, что последний раз 33-летний центрбек выходил на поле 10 декабря — в домашнем поединке испанской Примеры против Депортиво (3:2).

Как сообщает официальный сайт Королевского клуба, врачи обнаружили у Пепе повреждение икроножной мышцы левой ноги второй степени.

Таким образом португалец, наверняка, пропустит домашний матч Копа дель Рей против Севильи, который запланирован на завтра. Начало игры в 22:15 по Киеву.

Напомним, что из-за проблем с мышцами поединок против Нервионцев пропустит и другой основной центрбек бланкос — 30-летний капитан сборной Испании Серхио Рамос.

В текущем сезоне Пепе отыграл за Реал во всех турнирах 11 матчей, отметившись 1 голом и 1 ассистом.