Защитник мадридского Реала и сборной Португалии Пепе угодил в лазарет.
Пепе, REUTERS
03 января 2017, 15:39
Стоит отметить, что последний раз 33-летний центрбек выходил на поле 10 декабря — в домашнем поединке испанской Примеры против Депортиво (3:2).
Как сообщает официальный сайт Королевского клуба, врачи обнаружили у Пепе повреждение икроножной мышцы левой ноги второй степени.
Таким образом португалец, наверняка, пропустит домашний матч Копа дель Рей против Севильи, который запланирован на завтра. Начало игры в 22:15 по Киеву.
Напомним, что из-за проблем с мышцами поединок против Нервионцев пропустит и другой основной центрбек бланкос — 30-летний капитан сборной Испании Серхио Рамос.
В текущем сезоне Пепе отыграл за Реал во всех турнирах 11 матчей, отметившись 1 голом и 1 ассистом.