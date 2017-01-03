Испания

Защитник французского Монако и молодежной сборной Франции Абду Диалло попал в сферу интересов испанского Бетиса.

Стоит отметить, что 20-летний центрбек является воспитанником монегасков, за первую команду которых дебютировал в сезоне 2014/2015.

В прошлом сезоне француз на правах аренды выступал за бельгийский Зулте-Варегем.

По информации испанского издания Marca, в услугах Диалло заинтересован Бетис — вердибланкос хотят взять его в аренду.

За счет подписания защитника молодежной сборной Франции клуб из Севильи намерен нивелировать временное отсутствие 25-летнего центрбека Аиссы Манди, который в составе сборной Алжира примет участие в Кубке африканских наций-2017.

Напомним, что грядущее африканское континентальное первенство пройдет в Габоне с 15 января по 5 февраля.

В текущем сезоне Диалло отыграл за Монако во всех турнирах 5 матчей.