Испания

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал слухи, которые связывают центрбека Пепе с уходом из команды.

Напомним, действующее соглашение Пепе с Реалом рассчитано до конца текущего сезона, а стороны по-прежнему не пришли к соглашению касательно его продления.

Ранее испанские СМИ сообщали, что португалец может продолжить карьеру в Китае.

"Пепе — важный игрок Реала. Он писал историю клуба на протяжении последних 10 лет. Я хочу, чтобы он остался в Реале", — сказал Зидан.

"Меня не интересуют слухи. До конца сезона он точно останется с нами", — добавил француз.

В текущем сезоне Пепе провел за Реал 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 ассист.