Испания

Отправив три мяча в сетку ворот Летучих мышей еще в первые 20 минут игры, Кельты уверенно довели первый поединок 1/8 финала Кубка Короля до победы, превратив таким образом второй матч в пустую формальность (4:1).

30-го декабря стало известно об отставке итальянского специалиста Чезаре Пранделли с поста главного тренера Валенсии. Посему, на поединок 1/8 финала Кубка Короля против Сельты, Летучих мышей выводил Воро, который, к слову, уже в пятый раз становится исполняющим обязанности наставника Лос Чес. Ко встрече с Кельтами, футболисты Валенсии подходили не в лучшем расположении духа — 17-е место в турнирной таблице Ла Лиге, при откровенно слабой игре некогда постоянного участника групповой стадии Лиги Чемпионов.

Турнирный путь в Копа дель Рей для сегодняшних хозяев поля стартовал со стадии 1/16 финала — тогда, Летучие мыши не испытали особых проблем с новичком Примеры Леганесом, как итог — добытые виктории 3:1 на выезде, и 2:1 дома, позволили Валенсии пройти в следующий этап соревнований, где по итогам жеребьевки их свели с участником Лиги Европы Сельтой из Виго. Подопечные Эдуарду Бериццо, в свою очередь, стартовали в Кубке Испании также со стадии 1/16 финала, соперником Кельтов была Мурсия — две минимальные победы по 1:0, и вот, Сельта в 1/8 финала текущего розыгрыша турнира.

Украинским болельщикам этот поединок был интересен как раз по причине участия в нем Сельты — именно Галисийцы являются оппонентом донецкого Шахтера на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Интересно все-таки было понаблюдать за тем, как играет оппонент Горняков на внутренней арене, да еще и против некогда грозной Валенсии.

А играют они очень даже неплохо — уже на второй минуте отчетного поединка гости из Виго получили право на исполнении одинадцатиметрового удара — Хименес, в собственной штрафной, нарушил правила на Пабло Эрнандесе, как итог — безоговорочный пенальти в ворота голкипера Летучих мышей Хайме Доменека. Приговор четко и без особых трудностей реализовал Яго Аспас — форвард Сельты вывел свою команду вперед после того, как с точки развел стража ворот Валенсии и мяч по разным углам. Пропустив мяч, игроки Валенсии ответили спустя пять минут — Альварес не позволил оказаться игровому снаряду в сетке собственных ворот после выстрела со штрафного в исполнении Дани Парехо. Через некоторое время, Лос Чес могли дважды поражать цель своего оппонента, однако удары от Переса и Эль Хаддади оказались слегка неточными.

Не забиваешь ты, забивает Сельта — на 14-й минуте сего поединка, Галисийцы удвоили собственное преимущество в счете, когда Бонгонда, получив пас от партнера, пробил с пределов штрафной точно в ближний угол ворот соперника — 2:0. Через минуту после второго гола, игроки гостей имели все шансы для того, чтобы довести дело до разгрома — Даниэль Васс пробил со штрафного, метров с 25-ти, прямо в верхний угол, однако классный сейв от Доменека не позволил датчанину отличиться в данном эпизоде. Сельта не стала унывать, и как итог, уже на 19-й минуте встречи, Кельты в третий раз расписались в сетке ворот противника — Васс, после передачи Бонгонда с левого края, спокойно переправил круглого с близкого расстояния точно по назначению — 3:0, и это действительно был настоящий позор для Валенсии...

На 29-й минуте игры, Парехо снова упустил возможность отличиться в этом матче — Дани, как и в прошлом моменте с пробитием штрафного, угодил со стандарта, при чем практически с той же позиции, в перекладину ворот Альвареса. По конец первого тайма свое слово решил сказать уже форвард Валенсии Родриго — сначала нападающий Летучих мышей, который, кстати, был мало активен в первые 45 минут встречи, пробил с угла штрафной над перекладиной, а за минуту до перерыва, Родриго упустил просто 100%-ю возможность для того, чтобы отквитать один мяч в игре и уйти на перерыв с не совсем уж отвратительным результатом — после разрезающей передачи от партнера, Морено не сумел переиграть голкипера гостей в чистом выходе один на один, чем явно заставил возмутиться собственных болельщиков перед уходом коллективов в собственные раздевалки.

Старт второй половины матча проходил практически в том же ключе, что и первые 45 минут поединка — Сельта больше владела мячом, а Валенсия, в свою очередь, продолжала испытывать нервы фанатов, присутствующих в этот вечер на Месталье. На 54-й минуте, Яго Аспас мог оформлять дубль, если бы не вышедший из ворот Доменек — голкипер Летучих мышей, после того, как Аспас вывалился с ним на рандеву, удачно сократил угол, не дав таким образом форварду гостей пополнить бомбардирский зачет, а вместе с ним, и развить успех Сельты в сегодняшней встрече. На 58-й минуте, Валенсия все-таки смогла найти в себе силы, дабы забить мяч престижа в ворота Альвареса — Дани Парехо точным ударом в угол с пенальти сократил отставание хозяев поля до двух мячей, тем самым оставив хоть какие-то шансы на итоговый успех. Этот самый успех, в конечном счете, так и не последовал, наоборот, Кельты еще разок решили огорчить стража ворот Валенсии в этой игре — вышедший на замену Гвидетти установил окончательный счет на табло домашней арены Лос Чес после того, как сумел переиграть Доменека, и отправить круглого, с близкого расстояния, уже фактически в пустые ворота.

4:1 — выездная победа Сельты, которая гарантирует Галисийцам спокойное будущее относительно дальнейшего выхода в четвертьфинал Кубка Короля. Ну очень уж слабо вериться в то, что Валенсия сумеет совершить камбек в ответном поединке на Estadio Balaidos, где и проводят свои домашние игры подопечные Бериццо.

Football.ua

Валенсия — Сельта 1:4

Голы: Парехо, 58 (пен.) – Аспас, 3 (пен.), Бонгонда, 14, Васс, 19, Гвидетти, 75

Валенсия: Доменек — Канселу, Хименес, Суарес, Сикейра — Парехо, Перес (Солер, 46), Медран (Баккали, 60) — Мина, Родриго (Мир, 79), Эль Хаддади

Сельта: Альварес — Мальо, Кабрал, Ронкалья, Отто — Диас, Радоя, Васс (Систо, 83), Пабло Эрнандес (Шейх, 78), Бонгонда, Аспас (Гвидетти, 72)

Предупреждения: Медран, Перес, Эль Хаддади, Сикейра – Альварес