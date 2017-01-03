Испания

Болельщики Валенсии устроили массовую акцию протеста против действий владельца клуба Питера Лима.

Сегодня, перед домашним матчем Кубка Испании против Сельты (1:4), поклонники Лос Чес выразили свое негодование действиями руководства клуба, сообщает Marca.

Они развернули плакат с призывом Лима вернуться домой в Сингапур. Также протестовали люди против президента клуба Лэйхун Чан и спортдира Хесуса Гарсии Питарча.

Напомним, недавно клуб покинул тренер Чезаре Пранделли, заявив, что менеджмент Валенсии не захотел усиливать состав.

Лос Чес сейчас занимают 17-е место в Примере прямо возле зоны вылета.