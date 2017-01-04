Испания

Арендованный у Ювентуса вратарь Альберто Бриньоли вскоре может покинуть Леганес.

Леганес летом арендовал у Юве 25-летнего вратаря.

Бриньоли однажды вышел на замену в Примере, а также один раз сыграл в Кубке Короля.

В декабре Леганес арендовал у Атлетика Яго Эррерина, который должен подменять травмированного Йона Серантеса. Таким образом, после выздоровления Серантеса, Бриньоли станет третьим кипером.

Marca пишет, что испанцы собираются вернуть Альберто в Ювентус.

Есть информация, что в услугах вратаря заинтересована Перуджа.