Арендованный у Ювентуса вратарь Альберто Бриньоли вскоре может покинуть Леганес.
MARCA
04 января 2017, 00:42
Леганес летом арендовал у Юве 25-летнего вратаря.
Бриньоли однажды вышел на замену в Примере, а также один раз сыграл в Кубке Короля.
В декабре Леганес арендовал у Атлетика Яго Эррерина, который должен подменять травмированного Йона Серантеса. Таким образом, после выздоровления Серантеса, Бриньоли станет третьим кипером.
Marca пишет, что испанцы собираются вернуть Альберто в Ювентус.
Есть информация, что в услугах вратаря заинтересована Перуджа.