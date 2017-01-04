Испания

Вратарь Олимпо Нерео Шампань следующие полгода проведет на правах аренды в Леганесе.

Пресс-служба Леганеса сообщает, что Шампань арендован до конца сезона.

Также Пепинерос смогут выкупить игрока в конце сезона.

Это означает, что арендованный у Ювентуса летом кипер Альберто Бриньоли наверняка вернется в Италию, как сообщалось ранее.

Отметим, что в ноябре травму получил основной страж ворот новичков Йон Серантеса. У Атлетика был арендован Яго Эррерина, чтобы того заменить.

Шампань же был в Олимпо основным. В текущем чемпионате он провел 14 матчей.