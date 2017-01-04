Вратарь Олимпо Нерео Шампань следующие полгода проведет на правах аренды в Леганесе.
ФК Леганес
04 января 2017, 18:56
Пресс-служба Леганеса сообщает, что Шампань арендован до конца сезона.
Также Пепинерос смогут выкупить игрока в конце сезона.
Это означает, что арендованный у Ювентуса летом кипер Альберто Бриньоли наверняка вернется в Италию, как сообщалось ранее.
Отметим, что в ноябре травму получил основной страж ворот новичков Йон Серантеса. У Атлетика был арендован Яго Эррерина, чтобы того заменить.
Шампань же был в Олимпо основным. В текущем чемпионате он провел 14 матчей.