Испания

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне в интервью Marca рассказал, что сложнее всего в работе в мадридском клубе, а также много других вещей.

- Думал ли ты, что проработаешь пять лет в Атлетико?

- Если честно, я никогда себе не представлял эту ситуацию, потому что я живу настоящим, день ото дня. Я думаю, лучше всего делать что-то, не отвлекаясь на то, чтобы посмотреть на процесс со стороны. Это способ постоянно находить для себя все новые и новые вызовы. Способность находить их – одно из главных качеств, которым должен обладать не только тренер, но и футболисты. Есть много людей, которые были здесь с самого первого матча. Габи, Филиппе Луис, Хуанфран, Годин, Коке, Сауль, который был еще маленьким… Не хочу никого забыть, ведь таких игроков много. Способность повторно что-то изобретать дает возможность мне работать в конкурентной среде в том месте, которое я очень люблю, ставить перед командой самые высокие цели.

- Какие изменения произошли в Симеоне с момента прихода в Атлетико?

- Сложно говорить о себе. Не думаю, что я изменился слишком сильно, особенно в личностном плане. Понятно, что кому-то со стороны может казаться иначе, но для небольшого круга близких мне людей я остаюсь все тем же. Что касается профессиональных качеств, то думаю, что я стал лучшим тренером, ведь это игроки сделали меня таковым. У меня была возможность прививать свои идеи на очень благоприятной почве. Будет очень сложно повторить это где-то в другом месте.

- Габи, капитан Атлетико, как-то сказал, что "люди устали видеть одни и те же лица"…

- Как я уже говорил, очень важно находить все новые и новые решения. Я бы не сказал, что людям надоедает видеть одни и те же лица, хотя действительно есть группа людей, которые играют тут из года в год. В футболе тяжело не сражаться один или два года, а продолжать это делать постоянно, выкладываясь на полную катушку. Мы сражаемся с Реалом и Барселоной, выиграли Кубок, Суперкубок, чемпионат – и все это одни и те же люди. Очень сложно поддерживать мотивацию, оставаться на том же уровне.

- Как думаешь, Атлетико стал примером для других команд?

- Думаю, мы многих научили не бояться вступать в борьбу. Мы дали другим командам надежду. Несколько лет назад все говорили, что это скучный чемпионат, в нем на победу претендуют только 2 команды. А сейчас помимо Барселоны и Реала есть не только Атлетико, но и другие команды. Если смог Атлетико, то почему бы Вильярреалу не пойти по этому пути? А Реал Сосьедад чем хуже? Севилья не может побороться, что ли? Я уверен, Валенсия еще вернется. Я считаю, это здоровая ситуация, это хорошо – знать, что мы можем тягаться с теми, кто всегда выигрывает практически все.

- Ты удивил всех, когда сократил свой контракт с Атлетико.

- Я повторю снова: я считал, что это – оптимальное решение, не только для меня, но и для клуба. Возможно, я и проработаю в клубе еще пять лет, всего будет десять. Когда у меня контракт на один-два года, это помогает мне в работе, мотивирует добиться его продления. Если я по-прежнему буду нужен клубу и он предпримет необходимые шаги, то мы сможем продолжить сотрудничество.

- Это решение было принято после финала Лиги чемпионов в Милане…

- Я много тогда разговаривал со своим тренерским штабом. Конечно, поражение в финале по пенальти стало для нас ударом. Потом мы играли с Леганесом в чемпионате, заслуживали победить, но сыграли вничью – опять удар. Но команде удавалось снова и снова оправиться от подобных ударов – не каждый это смог бы сделать.

- Как складываются твои отношения с лидерами?

- Хорошо. Важно, что у клуба есть способность удержать своих игроков. В свое время было очень трудно удержать Фалькао. Сейчас же мы делаем ставку на спортивную составляющую и это приносит результаты на поле. За последние 5-7 лет с Атлетико случалось намного больше хорошего, чем плохого.

- Со многими игроками клуб продлил контракт. Нет ли опасности, что они расслабятся?

- Все очень сильно привязаны к клубу. Когда дело доходит до матча, футболист не думает о том, сколько он побеждал до этого. Команда, тренерский штаб и сам клуб создают наилучшую мотивацию для игроков. Не думаю, что после продления контракта игрок теряет ощущение реальности.

- Ты устал от постоянных разговоров о стиле игры команды?

- Мне это понравилось с самого начала. В Расинге привычной была расстановка 4-3-1-2. Когда я появился, я сказал, что мы будем играть 4-3-2-1. Я пришел из Европы и меня критиковали. Постоянно будут какие-то дебаты, какие-то комментарии. Не стоит злиться – нужно просто быть абсолютно уверенным в том, что делаешь.

- Клуб не пугает перспектива не попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне?

- Когда я пришел в Атлетико, президент сказал: "Мы должны финишировать 3 или 4. Сейчас мы отстаем на 15 очков, но у тебя получится". А на данный момент мы не так сильно отстаем от зоны Лиги чемпионов. Команда хорошо поработала, у нас сильный состав, так откуда взяться такому страху?

- Хуже всего в твоей работе – расстояние, которое отделяет от семьи?

- Кого это волнует. Пять лет назад я сказал о том, что не вижу своих детей и мне ответили: "Ну так иди и тренируй в Аргентине, это не наша проблема". Это было бы нормально, но я сказал то, что чувствовал: "Я здесь потому, что хочу находиться тут".

- Какие твои лучшие воспоминания в Атлетико? А худшие?

- Лучшее – это победа в чемпионате. Спустя годы в книгах будет написано: в те 10 лет Барселона выиграла почти все, а был еще Реал и поэтому победа третьей команды в чемпионате казалась практически невозможной. Но это был исторический момент для клуба.

Ну а худшее – поражение в миланском финале Лиги чемпионов, тут никаких сомнений.

Я чувствую большую ответственность перед людьми, а после того матча она возросла еще больше. Не хочу показаться излишне самоуверенным, но люди считали, что тот матч мы должны были выигрывать, а главный творец успеха – я. И я не справился.

Альберто Барберо, Marca