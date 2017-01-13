Директор Барселоны по общественным отношениям с Королевской футбольной Федерацией Испании Пере Гратакос получил жесткое наказание.
Пере Гратакос, Marca
13 января 2017, 20:34
Сегодня в клубе подтвердили, что Гратакос уволен из Барселоны за высказывание мнения, которые не совпадает с линией клуба.
"Без Иньесты, Неймара, Пике и других футболистов Барселоны, Месси не был бы столь хорошим игроком", — именно это заявил Гратакос после жеребьевки Кубка Испании.
Решение принял директор и менеджер по трудовым отношениям Альберт Солер.
Тем не менее, Гратакос продолжит работать в клубе в рамках проекта Masia 360.
Интересно, что Гратакос тренировал Месси в Барселоне B в 2003-2005 годах.