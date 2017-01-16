Испания

Баски сумели забить два сухих мяча в ворота Идриса Камени.

Марсело Ромеро выставил на матч довольно странный состав. Впрочем, удивил также Эусебио Сакристан, оставив в запасе Ильяраменди.

Сосьедад играл лучше с первых минут, но до опасных моментов в первом тайме дело так и не дошло. Забить гости смогли со штрафного. Иньиго Мартинес попал в стенку, но мяч в теннисном стиле изменил траекторию и красиво опустился в ворота.

После стандарта баски удвоили преимущество. Подача с углового завершилась скидкой Виллиана Хосе на Хуанми. Тот из очевидного офсайда в касание отправил мяч в сетку.

Поединок как начался скучно, так же скучно и завершился. Ла Реал побеждает и продолжает борьбу за еврокубки. Малага остается в середине.

Малага – Реал Сосьедад 0:2

Голы: Иньиго Мартинес, 50, Хуанми, 62

Малага: Камени – Росалес, Луис, Вильянуэва, Хуан Карлос – Камачо, Форналс (Хуанпи, 76) – Микаэль Сантос, Дуда (Онтиверос, 65), Чори Кастро – Сандро Рамирес (Пеньяранда, 21)

Реал Сосьедад: Рулли – Одриосола (Литри, 76), Элустондо (Рауль Навас, 67), Иньиго Мартинес, Юри – Хаби Прието, Гранеро, Сурутуса (Ильяраменди, 56) – Хуанми, Виллиан Хосе, Оярсабаль

Предупреждения: Гранеро, Ильяраменди