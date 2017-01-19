Испания

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился своим эмоциями после матча с Сельтой (1:2).

Вчера Реал в родных стенах неожиданно проиграл Сельте в Кубке Испании со счетом 1:2.

"Я нисколько не был удивлен игрой Сельты. Эта хорошая команда, которая способна доставить вам проблемы. Я не переживаю о том, что мы проиграли в двух матчах подряд", — цитирует Зидана официальный сайт бланкос.

"Нам нужно принять это и идти дальше. У нас еще есть ответная игра, а сегодняшний матч нужно поскорее забыть. Мы по-прежнему боремся за Кубок Испании".

"Я отвечаю за игру команды и должен найти решение проблем. Возможно, Реалу нужно было проиграть. Теперь мы обязаны решить возникшие проблемы. В то же время, нам следуют сохранять спокойствие и продолжать работать как это было ранее".

"Также отмечу, что на Реал повлияло поражение от Севильи. Это негативно сказалось на команде".

Ответный матч между Реалом и Сельтой состоится 25 января.