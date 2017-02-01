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Команда
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Приобретения
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Потери
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АЛАВЕС
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п. Оскар Ромеро (Шанхай Шеньхуа, ар), з. Эли (Милан, ар)
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н. Ману Баррейро (Химнастик, са), з. Пантич (Вильярреал, ва), п. Эспиноса (Вильярреал, ва)
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АТЛЕТИК
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в. Ремиро (Леванте, ва)
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в. Яго Эррерин (Леганес, ар), п. Весга (Спортинг Х, ар), н. Кике Сола (Нумансия, ар), п. Акече (Кадис, ар)
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АТЛЕТИКО
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БАРСЕЛОНА
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БЕТИС
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з. Тошка (Стяуа, 1), п. Рубен Пардо (Реал Сосьедад, ар)
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п. Фабиан Руис (Эльче, ар), п. Мусонда (Челси, ва), н. Зозуля (Райо Вальекано, ар)
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ВАЛЕНСИЯ
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н. Дзадза (Ювентус, ар, 2), н. Винисиус (Спорт Ресифе, ва), п. Орельяна (Сельта, ар)
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н. Винисиус (Уэска, ар), п. Картабия (Депортиво, са), в. Райан (Генк, ар)
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ВИЛЬЯРРЕАЛ
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н. Адриан Лопес (Порту, ар), з. Пантич (Алавес, ва), п. Педраса (Луго, ва), п. Эспиноса (Алавес, ва)
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н. Пато (Тянцзинь, 18), п. Ндиайе (Халл, ар), п. Педраса (Лидс, ар), п. Эспиноса (Вальядолид, ар), з. Йокич (са), з. Пантич (Динамо К, са)
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ГРАНАДА
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п. Панайотис Коне (Удинезе, ар), з. Ингасон (Локерен), н. Адриан Рамос (Боруссия Д, ар), п. Вакасо (Панатинаикос, ар), в. Руи Силва (Насьонал, ?), з. Литри (Реал Сосьедад, ар), з. Вагуэ (Удинезе)
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н. Барраль (АПОЭЛ, са), п. Йон Торал (Арсенал, ва), в. Келава (са), з. Вагуэ (Лестер, ар), з. Тито (Леганес, ар), в. Ойер (Леванте, ар), з. Габриэль Силва (Удинезе, ва), п. Хави Маркес (са), н. Буэно (Порту, ва)
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ДЕПОРТИВО
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п. Какута (Хэбэй Чайна Форчун, ар), п. Ола Джон (Бенфика, ар), з. Сауль Гарсия (Жирона, ва), п. Картабия (Валенсия, са), в. Реф (Андерлехт, ар)
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п. Бабель (Бешикташ, са), з. Сауль Гарсия (Мальорка, ар), п. Борха Валье (Эльче, ар), в. Рубен Мартинес (Андерлехт, ар), п. Картабия (Брага, ар)
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ЛАС ПАЛЬМАС
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п. Халилович (Гамбург, ар,1), н. Хесе (ПСЖ, ар)
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н. Асдрубаль (Порт, Таиланд, са), н. Серхио Араухо (АЕК, ар, 0,2), п. Эль Жар (Леганес, са), п. Тиронне (Тенерифе, ар), п. Артилес (Картахена, ар)
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ЛЕГАНЕС
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в. Шампань (Олимпо, ар, 0,15), п. Самуэль Гарсия (Рубин, ар), з. Сиовас (Олимпиакос, ар), в. Яго Эррерин (Атлетик, ар), п. Эль Жар (Лас Пальмас, са), н. Буэно (Порту, ар), з. Тито (Гранада, ар), п. Моран (Сарагоса, ?)
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п. Састре (Уэска, са), з. Меджани (Трабзонспор, са), в. Бриньоли (Ювентус, ва), п. Тони (са)
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МАЛАГА
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з. Демикелис (Эспаньол, са), н. Пеньяранда (Уотфорд, ар), з. Луис Эрнандес (Лестер, 2), п. Хосе Родригес (Майнц, ар)
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ОСАСУНА
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з. Вуядинович (Би-Джи Энтерпрайз, са), п. Лоэ (Аль-Салийя, са), в. Сиригу (ПСЖ, ар)
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п. Хави Аламо (Алмерия, са)
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РЕАЛ
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п. Лукас Силва (Крузейро, ар)
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РЕАЛ СОСЬЕДАД
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в. Рулли (Ман Сити, 7)
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в. Рулли (Ман Сити, ва), п. Рубен Пардо (Бетис, ар), з. Литри (Гранада, ар)
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СЕВИЛЬЯ
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з. Ленгле (Нанси, 5), н. Йоветич (Интер, ар), п. Вальтер Монтойя (Росарио, 5,5), н. Муньос (Сарагоса, ва)
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з. Колодзейчак (Боруссия М, 7,5), н. Муньос (Леванте, ар), в. Сиригу (ПСЖ, ва)
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СЕЛЬТА
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п. Хосабед (Фулхэм, ар), п. Хьюлсагер (Брондбю, 1,2)
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п. Наранхо (Генк, 1,8), з. Костас (Овьедо, ар), п. Орельяна (Валенсия, ар)
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СПОРТИНГ Х
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п. Весга (Атлетик, ар), з. Эчиеджиле (Монако, ар), н. Ласина Траоре (Монако, ар)
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п. Аит-Атмане (Тенерифе, ар)
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ЭЙБАР
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н. Тейлор (Логроньес, ва), в. Фелипе (Логроньес, ва)
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н. Тейлор (Реал Унион, ар), в. Фелипе (Лягостера, ар)
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ЭСПАНЬОЛ
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з. Демикелис (Малага, са)