Испания

Каталонцы дома без проблем обыграли аутсайдеров Примеры.

Эспаньол был явным фаворитом встречи, поэтому никто не удивился, что моменты у ворот Гранады начали возникать со стартовым свистком. Забить гол Попугайчикам удалось уже на 11-й минуте. После передачи в штрафную мяч после борьбы оказался у Рейеса на правом углу площадки. Ветеран подработал снаряд под левую ногу и ахнул в дальний угол ворот.

У каталонцев было минимум два отличных моменты, чтобы забить второй, но Гранада отыгралась. Насриды заработали стандарт по центру ворот возле штрафной площади. К мячу подошли Перейра и Бога. Жереми пробежал мимо мяча, а Андреас ударил низом под подпрыгнувшей стенкой. Диего Лопес лишь взглядом провел круглого в сетку.

Эспаньол до перерыва успел забить второй мяч. Пьятти получил снаряд по центру на линии штрафной и почти без подготовки ударил низом, практически без шансов для Очоа.

Во втором тайме также преимуществом владел Эспаньол, и шедевр Рейса удалось повторить Марку Наварро. После атаки левым флангом он почти с той же позиции послал мяч также в дальний верхний угол ворот.

Эспаньол заиграл более раскрепощено, но Гранаде это особо не помогло. Моментов у ворот Лопеса было мало, а Эспаньол всё равно чаще держал мяч и угрожал владениям Очоа.

Football.ua

Эспаньол – Гранада 3:1

Голы: Х.А. Рейес, 11, Пьятти, 32, Марк Наварро, 48 – Андреас Перейра, 23

Эспаньол: Диего Лопес – Марк Наварро, Давид Лопес, Диего Рейес, Аарон Мартин – Хави Фуэго, Хурадо – Эрнан Перес (Рока, 75), Х.А. Рейес (Сальва Севилья, 81), Пьятти – Жерар Морено

Гранада: Очоа – Фульке, Ломбан, Ингасон, Табану (Габриэль Силва, 46) – Сампер, Крхин (Буэно, 77), Андреас Перейра – Малле, Кравец, Бога (Понсе, 46)

Предупреждения: Ингасон, Фульке, Андреас Перейра