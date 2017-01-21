Испания

Главный тренер Реала Зинедин Зидан выразил поддержку защитнику команды Данило, который подвергся обструкции своих же болельщиков.

Данило выдал не очень хороший матч против Сельты в Кубке Испании в среду (1:2). 25-летний защитник был заменен и покидал поле под свист трибун Сантьяго Бернабеу.

Испанская радиостанция Cope даже сообщила, что бразилец не пожал руку Зидану, при замене – этот инцидент не был запечатлен телекамерами.

Как бы там ни было, Зидан всецело поддерживает бразильца.

"Свист в адрес Данило несправедливый. Не только от болельщиков – от каждого. Он настоящий профессионал, который всегда выкладывается по полной", — заявил Зидан.

"Нам нужна лучшая версия Данило. Может ли он усовершенствоваться? Да, может – как и остальные. Его поддерживают товарищи по команде и тренер. Я с ним на 1000% — не то, что на 100. Я люблю Данило как игрока".

В текущей кампании на счету Данило лишь 11 матчей во всех турнирах за Королевский клуб, в которых он отметился 1 голом и 1 ассистом.