Испания

Защитник Атлетико Шиме Врсалько стал трансферной целью миланского Интера.

El Mundo Deportivo сообщает, что Интер вновь проявляет интерес к правому защитнику Атлети.

Напомним, что Шиме летом переехал в Мадрид из Сассуоло.

Тем не менее, Матрасники вряд ли захотят отдавать своего защитника, учитывая трансферный запрет, который может продлиться до следующей зимы.

Также стоит отметить, что Врсалько, начинавший сезон на скамейке запасных, в последних четырех матчах Примеры выходил в основе.

Всего в этом сезоне на счету 25-летнего хорвата 12 матчей и 1 гол во всех турнирах.