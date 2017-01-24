Испания

Аргентинский форвард Джонатан Кальери вскоре должен пополнить ряды Лас Пальмаса.

AS пишет, что на Канарах уверены, в том, что сделка с уругвайским Депортиво Мальдонадо, которому принадлежит Кальери, близка к закрытию.

Президент Пальмаса Мигель Анхель Рамирес поведал, что в Вест Хэме, где на правах аренды выступает Кальери, попросили подождать один день. Но президент уверен, что вскоре Джонатан приедет.

Отметим, что в субботу аргентинец забил свой первый гол за Вест Хэм в ворота Миддлсбро.

Кальери блистал в Бока Жуниорс, а также хорошо проявил себя во время аренды в Сан-Паулу. Летом Джонатан был арендован на 1 сезон Вест Хэмом.

В Англии у аргентинца дела складываются пока не лучшим образом – он нечасто выходил на поле и забил всего 1 гол.