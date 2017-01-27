Главный тренер Барселоны Луис Энрике уверен, что нападающий Лионель Месси способен приносить пользу на любой позиции на поле.
Лионель Месси, фото фк барселона
27 января 2017, 12:35
Обычно Лионель Месси играет на правом фланге атаки Барселоны, однако во вчерашнем матче Копа дель Рей против Сосьедада он действовал ближе к центру. Аргентинец забил 1 гол и сделал еще 2 ассиста, команда выиграла 5:2 и вышла в полуфинал турнира.
"Месси может играть где захочет. На самом деле, в некоторых матчах его прорывы через центр стали определяющими", — заявил Энрике.
"Когда мяч у Лео, ты знаешь, что должен бежать, потому что получишь пас".
В полуфинал Кубка Испании кроме Барселоны вышли еще Атлетико, Алавес и Сельта.
"Я бы хотел видеть финал Барселона – Сельта", — признался Энрике, до Барселоны возглавлявший как раз галисийцев.