Испания

Главный тренер Барселоны Луис Энрике уверен, что нападающий Лионель Месси способен приносить пользу на любой позиции на поле.

Обычно Лионель Месси играет на правом фланге атаки Барселоны, однако во вчерашнем матче Копа дель Рей против Сосьедада он действовал ближе к центру. Аргентинец забил 1 гол и сделал еще 2 ассиста, команда выиграла 5:2 и вышла в полуфинал турнира.

"Месси может играть где захочет. На самом деле, в некоторых матчах его прорывы через центр стали определяющими", — заявил Энрике.

"Когда мяч у Лео, ты знаешь, что должен бежать, потому что получишь пас".

В полуфинал Кубка Испании кроме Барселоны вышли еще Атлетико, Алавес и Сельта.

"Я бы хотел видеть финал Барселона – Сельта", — признался Энрике, до Барселоны возглавлявший как раз галисийцев.