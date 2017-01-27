Обычно Лионель Месси играет на правом фланге атаки Барселоны, однако во вчерашнем матче Копа дель Рей против Сосьедада он действовал ближе к центру. Аргентинец забил 1 гол и сделал еще 2 ассиста, команда выиграла 5:2 и вышла в полуфинал турнира.

"Месси может играть где захочет. На самом деле, в некоторых матчах его прорывы через центр стали определяющими", — заявил Энрике.

"Когда мяч у Лео, ты знаешь, что должен бежать, потому что получишь пас".

В полуфинал Кубка Испании кроме Барселоны вышли еще Атлетико, Алавес и Сельта.

"Я бы хотел видеть финал Барселона – Сельта", — признался Энрике, до Барселоны возглавлявший как раз галисийцев.