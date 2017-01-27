Испания

Вратарь португальского Насьонала Руи Силва продолжит карьеру в испанской Примере.

Стоит отметить, что 22-летний страж ворот защищал цвета Насьонала с лета 2012 года.

Как сообщает официальный сайт Гранады, Силва поставил свою подпись под личным контрактом, который рассчитан на 4,5 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации портала Transfermarkt, приобретение португальца обошлось Насридам в 1 млн евро.

В текущем сезоне Силва отыграл за Насьонал во всех турнирах 18 матчей, в 4 из которых оставил свои ворота на замке.