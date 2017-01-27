Защитник испанского Эспаньола Аарон Мартин заключил с клубом новое трудовое соглашение.
Аарон Мартин, rcdespanyol.com
27 января 2017, 23:08
Стоит отметить, что 19-летний фулбек является воспитанником Попугаев, в первой команде которых дебютировал в текущем сезоне.
Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, Мартин поставил свою подпись под контрактом, который рассчитан до 30 июня 2022 года.
Кроме того, в новом трудовом договоре испанца прописана клаусула, которая до конца сезона 2017/2018 будет составлять 30 млн евро, а с 30 июня 2018 года увеличится до 40 млн евро.
В текущем сезоне Мартин отыграл за первую команду Эспаньола во всех турнирах 14 матчей.