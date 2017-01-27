Испания

По одному голу забили в первом матче второго круга Примеры Осасуна и Малага.

Осасуна в этом сезоне лишь раз побеждала в Примере, Малага же последние 4 матча проиграла. Тем не менее, самую реальную голевую возможность в первом тайме имели именно Анчоусы. Майкл Сантос заработал пенальти, но сбивший его Марио удар с точки отразил.

Команды обменивались моментами, но до самой концовки никто забить так и не смог. Открыли счет Красненькие. С правого фланга пошел заброс к вратарской, где в борьбе с Камени Кодро смог выкатить мяч на центр штрафной. Там Чаушич смог точно выстрелить в полупустые ворота.

Отыгрались гости уже через три минуты. Прибывший из Лестера Луис Эрнандес далеко вбросил аут, Марио ошибся на выходе, а Камачо отправил сферу по дуге в ворота головой.

В самом конце встречи арбитр мог ставить пенальти в ворота Осасуны, но решил не дарить Анчоусам отличный шанс победить. Команды разошлись миром, продлив свои серии без побед.

Football.ua

Осасуна – Малага 1:1

Голы: Чаушич, 76 – Камачо, 79

Осасуна: Марио Фернандес – Беренгер, Унаи Гарсия, Ойер, Давид Гарсия, Клерк – Иманол Гарсия, Чаушич, Роберто Торрес (Де лас Куэвас, 76) – Серхио Леон (Хайме Ромеро, 82), Ориоль Риера (Кодро, 46)

Малага: Камени – Росалес, Луис Эрнандес, Демикелис, Хуан Карлос – Камачо, Ресио (Шарлес, 46) – Хуанпи (Кеко, 55), Форналс, Чори Кастро – Майкл Сантос (Онтиверос, 79)

Предупреждения: Марио Фернандес

На 19-й минуте Майкл Сантос не реализовал пенальти