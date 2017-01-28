Испания

Вильярреал планирует этой зимой избавиться от двух нападающих и пригласить на их место двух других форвардов.

Этой зимой Вильярреал уже арендовал у Порту Адриана Лопеса.

Близок к уходу из команды бразилец Пато. В Тяньцзинь Сунцзян Алешандре предлагают 6 млн евро – втрое больше, чем он зарабатывает в Вильярреале.

По информации Marca, Пато сейчас находится в Италии, где проводит свой сбор Тяньцзинь. Бразилец "в нескольких часах" от заключения контракта с командой Фабио Каннаваро.

Также Подводникам не нужен Рафаэль Сантос Борре. По информации португальского издания Record, Браге уже предложили арендовать колумбийца.

Пополнить ряды Желтой Субмарины может нападающий Эспаньола Фелипе Кайседо. Эквадорец забил лишь раз за Эспаньол в нынешнем сезоне, однако это не повлияло на интерес к нему со стороны Вильярреала.