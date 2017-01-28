Наставник Реала Зинедин Зидан пообщался с прессой накануне матча против Реал Сосьедада.
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28 января 2017, 20:34
Реал недавно вылетел из Кубка Короля, а завтра Сливочные дома примут Реал Сосьедад.
"Данило никуда не собирается уходить. Он всегда готов нам помочь", — цитирует Зидана Marca.
"Если Бернабеу требует большего, то мы должны принять это к сведению".
"Поддерживаю всех своих игроков, которые испытывают трудности. У меня нет фаворитов. Это касается Бензема и Мораты", — говорит француз.
"Я должен принять критику. Каждый имеет право её озвучивать. Нужно продолжать работать и верить в себя".
"Вылет из Кубка на нас не повлияет. Но матчи против Сосьедада всегда очень сложные", — поведал ЗиЗу.