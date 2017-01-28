Испания

Наставник Реала Зинедин Зидан пообщался с прессой накануне матча против Реал Сосьедада.

Реал недавно вылетел из Кубка Короля, а завтра Сливочные дома примут Реал Сосьедад.

"Данило никуда не собирается уходить. Он всегда готов нам помочь", — цитирует Зидана Marca.

"Если Бернабеу требует большего, то мы должны принять это к сведению".

"Поддерживаю всех своих игроков, которые испытывают трудности. У меня нет фаворитов. Это касается Бензема и Мораты", — говорит француз.

"Я должен принять критику. Каждый имеет право её озвучивать. Нужно продолжать работать и верить в себя".

"Вылет из Кубка на нас не повлияет. Но матчи против Сосьедада всегда очень сложные", — поведал ЗиЗу.