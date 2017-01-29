Испания

Наставник Атлетико Диего Симеоне дал комментарий после матча против Алавеса (0:0).

Команда Эль Чоло не смогла вскрыть ворота басков, что стало причиной потери очередных очков. Перед текущим туром отрыв от лидера и так составлял уже 11 баллов.

"Алавес играл интенсивнее и лучше действовал в воздухе", — цитирует Симеоне Marca.

"Результат лучше, чем наша игра. Это был в целом плохой для нас матч".

"У Гайтана был отличный шанс, но кипер сыграл великолепно".

По ходу матча Симеоне заменил вингера Янника Феррейра Карраско, а бельгиец гневно отреагировал на замену.

"Карраско играл так же, как и все. Ему нужно прибавить", — заявил Симеоне.