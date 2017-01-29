Испания

Полузащитник Севильи Хироси Кийотаке имеет несколько предложений из разных уголков планеты.

Севилья и раньше хотела избавиться от своего летнего новичка, а после покупки аргентинского хавбека Вальтера Монтойи отъезд японца до конца января является вопросом времени.

Есть информация, что в услугах Кийотаке заинтересован Сиэтл Саундерз, а также три японских клуба. В Японии Кийотаке в последний раз играл за Сересо Осака.

Ранее была информация об интересе со стороны Депортиво и Герты.

Бывший игрок Ганновера в текущем чемпионате выходил на поле лишь 4 раза, забив 1 гол.