Испания

Подопечные Хорхе Сампаоли на выезде уступили Эспаньолу (1:3), играя при этом со второй минуты матча в меньшинстве.

Севилья могла временно возглавить Примеру, но Эспаньол не хотел так легко отдавать очки. Тем более, уже на 63-й секунде удаление и пенальти в свои ворота за фол последней надежды привез Нико Пареха. Хосе Антонио Рейес ударом с точки сделал наказание тройным.

Нервион отыгрался через 15 минут. Атака по правому флангу завершилась ошибкой защитника и точным ударом Йоветича с близкой дистанции. Но Перекитос вышли вперед прямо перед перерывом. Тот же Рейес навесил слева со штрафного, а Марк Наварро головой отправил сферу в сетку.

Во втором тайме Эспаньолу удавались хорошие контратаки, и в одной из них отрыв удалось увеличить. Марк Наварро навесил справа в штрафную, а Жерар Морено головой забил свой гол.

Эспаньол – Севилья 3:1

Голы: Рейес, 4 (с пенальти), Наварро, 45+2, Морено, 71 — Йоветич, 20

Эспаньол: Диего Лопес – Марк Наварро, Двид Лопес, Диего Рейес (Васкес, 83), Аарон Мартин – Хурадо, Хави Фуэго – Эрнан Перес (Рока, 64), Хосе Анхель, Пьятти (Альварес, 74) – Жерар Морено

Севилья: Рико – Мариано, Рами, Пареха, Эскудеро – Нзонзи – Срабия, Насри, Франко Васкес (Васкес, 59) – Бен Йеддер (Ленгле, 7), Йоветич (Иборра, 70)

Предупреждения: Мартин, Морено — Эскудеро, Сарабия

Удаление: Пареха, 2