Голкипер Торино Джо Харт заинтересовал Вест Хэм.
ДЖО ХАРТ, TELEGRAPH.CO.UK
29 января 2017, 23:18
Напомним, текущий сезон Харт проводит в аренде в Торино из Манчестер Сити. В стан Горожан англичанин должен вернуться в конце сезона.
Как сообщает Sky Sports, в подписании Харта заинтересован Вест Хэм.
Отмечается, что Молотобойцы планируют сделать Ман Сити предложение будущим летом.
В текущем сезоне Харт провел за Торино в Серии А 20 матчей, пропустил 28 голов, а в пяти играх сумел оставить ворота в неприкосновенности.