Испания

Голкипер Торино Джо Харт заинтересовал Вест Хэм.

Напомним, текущий сезон Харт проводит в аренде в Торино из Манчестер Сити. В стан Горожан англичанин должен вернуться в конце сезона.

Как сообщает Sky Sports, в подписании Харта заинтересован Вест Хэм.

Отмечается, что Молотобойцы планируют сделать Ман Сити предложение будущим летом.

В текущем сезоне Харт провел за Торино в Серии А 20 матчей, пропустил 28 голов, а в пяти играх сумел оставить ворота в неприкосновенности.