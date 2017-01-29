Испания

Благодаря трем безответным мячам в ворота Басков, мадридцы добыли три очка и еще больше увеличили отрыв в турнирной таблице от своих преследователей (3:0).

20-й тур текущего розыгрыша чемпионата Испании мог стать для мадридского Реала просто настоящим праздником — Барселона и Атлетико свои поединки свели вничью, Севилья вообще уступила своему оппоненту, ну разве это не чудо... Единственной преградой, которая могла стать на пути подопечных Зинедина Зидана, являлся Реал Сосьедад, который, как правило, традиционно хорошо выступает против элиты испанского футбола. Тем не менее, несмотря на удачную игру против грандов, Баски ничего не смогли поделать на родной для себя Аноэте против Галактикос во встрече первого круга — тогда, дубль в исполнении Бэйла, а также мяч Асенсио, принесли мадридцам разгромную победу в том месте, где, практически, все соперника Ла Реала еле уносят ноги...

Что касается Гарета и Марко, которые принесли викторию Реалу в первом круге, то они, в силу различных причин, не попали в стартовый состав своего коллектива — первый, уже долгое время пытается вылечить свою травму, а второй, все никак не застолбит за собой постоянное место в основе, как итог — Асенсио вынужден был начать эту игру со скамейки запасных.

К слову, и мадридский Реал, и Реал Сосьедад, на этой неделе прекратили свои выступления в рамках Копа дель Рей — и если вылет сегодняшних гостей от Барселоны сенсацией не назовешь, то проход Сельты, которая сумела выбить из розыгрыша именно Галактикос — ничто иное, как настоящее чудо... И здесь уже впору говорить о психологии, сумели ли подопечные Зидана отойти от такого обидного вылета из Кубка Испании, или им еще нужно время. Хотя, какое им может быть нужно время, если в последних пяти играх, Королевский коллектив лишь раз уходил с поля со щитом — не густо, правда...!

При, откровенно, слабой игре в исполнении хозяев поля, мадридцы все-таки сумел выйти вперед — на 38-й минуте поединка, Ковачич, получив разрезающую передачу от Роналду, спокойно переиграл с пределов штрафной вышедшего из ворот голкипера гостей Рулли — 1:0. Кстати, первый удар в матче игроки Реала сумели нанести аж на 25-й минуте встречи, когда попытка боковыми ножницами от Васкеса ничем результативным не увенчалась. Гости, в свою очередь, в первом тайме могли по крайней мере дважды забивать в ворота Наваса — сначала костариканский кипер Сливочных отразил выстрел со штрафного от Виллиана, а спустя минуту, все тот же Виллиан, после подачи со стандарта от Ильярраменди, пробил головой рядом с каркасом ворот соперника. 1:0 — именно с таким результатом на табло ушли команды на перерыв!

Начало вторых 45-ти минут матча ознаменовалось взятием ворот в исполнении футболистов Галактикос — как и в случае с первым голом, болельщики увидели практически идентичную комбинацию от игроков Реала. Однако, если сравнивать первый мяч и второй, то ассистентом в этот раз выступил именно Ковачич, а Роналду являлся наконечником атаки — получив пас от хорвата, Криштиану хладнокровно перекинул Рулли и установил счет на табло уже 2:0 в пользу своей команды. На 74-й минуте поединка игроки Ла Реала остались вдесятером — Мартинес получил от арбитра вторую желтую и оставил таким образом свою команду доигрывать встречу с Реалом в меньшинстве. Ну а добили соперника хозяева поля на 82-й минуте, когда вышедший на замену Мората, заменивший абсолютно незаметного в этой игре Бензема, головой отправил круглого в сетку ворот соперника после передачи с правого края в исполнении Лукаса Васкеса — 3:0. Стоит также отметить и тот факт, что два мяча в исполнении Сливочных отменил главный арбитр встречи — по его мнению, игроки мадридского коллектива, во время забитых мячей, находились в положении вне игры.

Показав достаточно блеклую игру, подопечные Зидана все же сумели добыть победу во встрече с Сосьедадом и оторваться таким образом от Барселоны уже на четыре балла, и это при том, что в распоряжении Реала еще остается поединок в запасе. Ну а Баски так и остались на пятой строчке, дающей право на выступление в групповом этапе Лиги Европы.

Football.ua

Реал Мадрид — Реал Сосьедад 3:0

Голы: Ковачич, 38, Роналду, 51, Мората, 82

Реал: Навас — Данило, Варан, Рамос, Начо Фернандес – Ковачич (Иско, 78), Каземиро, Кроос – Васкес (Асенсио, 84), Бензема (Мората, 66), Роналду

Реал Сосьедад: Рулли — Бенгоэчеа, Навас, Мартинес, Родригес — Сурутуса, Ильярраменди, Каналес (Гранеро, 78) — Хуанми Хименес, Виллиан (Прието, 58), Оярсабаль (Вела, 57)

Предупреждения: Кроос, Васкес – Мартинес, Родригес

Удаление: Мартинес, 74