Испания

Вингер Реала Гарет Бэйл может вскоре вернуться в игру.

Бэйл не играл с ноября, когда получил повреждение лодыжки в матче Лиги чемпионов против лиссабонского Спортинга.

После этого валлиец перенес операцию на лодыжке.

Наставник Сливочных Зинедин Зидан заявил, что Гарет уже приступил к тренировкам.

"Гарет? Сейчас он работает на тренировках над несильными ударами", — признался француз.

Вчера Реал обыграл Сосьедад 3:0 и теперь опережает в Ла Лиге на 4 пункта Барселону и Севилью, имея на 1 сыгранный матч меньше.