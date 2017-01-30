Вингер Реала Гарет Бэйл может вскоре вернуться в игру.
Гарет Бэйл, getty images
30 января 2017, 09:39
Бэйл не играл с ноября, когда получил повреждение лодыжки в матче Лиги чемпионов против лиссабонского Спортинга.
После этого валлиец перенес операцию на лодыжке.
Наставник Сливочных Зинедин Зидан заявил, что Гарет уже приступил к тренировкам.
"Гарет? Сейчас он работает на тренировках над несильными ударами", — признался француз.
Вчера Реал обыграл Сосьедад 3:0 и теперь опережает в Ла Лиге на 4 пункта Барселону и Севилью, имея на 1 сыгранный матч меньше.