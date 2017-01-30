Бывший полузащитник Шахтера Бека Вачиберадзе покинул заявку дубля Бетиса.
ФК Шахтер
30 января 2017, 19:55
Пресс-служба Бетиса сообщает, что вратарь Педро Лопес занял место в заявке Беки Вачиберадзе.
Кипер выступал на правах аренды за Атлеткио Санлукеньо, но вернулся, и будет защищать цвета вердибланкос.
О причинах исключения Вачиберадзе информации нет.
Контракт полузащитника с бело-зелеными истекает летом 2017 года, из-за чего он может предварительно вести переговоры с другими клубами.
После перехода из Шахтера летом 2015-го в статусе свободного агента 20-летний Вачиберадзе сыграл в 16 поединках резерв Бетиса, отметившись двумя голами. В первую команду не вызывался.