Испания

Канарейки в волевом стиле переиграли Лос Чес на своем поле.

Лас Пальмас начал матч активнее, создавая моменты, но счет открыли именно левантийцы. Гайя отлично сыграл на левом фланге, получил мяч слева недалеко от штрафной и подал к вратарской. Там Мина выскочил из-за защитника и отправил круглого в сетку.

Отыграться Канарейки успели до перерыва. Виллиан Хосе откинул мяч возле штрафной на Виеру, а тот смачно пробил в ближний угол.

На старте второго тайма Эль Хаддади глупо заработал две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве. Пальмас быстро этим воспользовался. Вывел Желтых вперед Лемос. Центрбек в стиле Синиши Михайловича мощно пробил со штрафного в угол ворот.

Третий мяч в сетку Валенсии отправил Боатенг. Бигас слева подал в штрафную, Мангала глупо улетел мимо мяча, а Боатенг спокойно пробил мимо вратаря.

Валенсия после двух побед все же проиграла, а Пальмас эффектно взял 3 очка.

Football.ua

Лас Пальмас – Валенсия 3:1

Голы: Хонатан Виера, 42, Лемос, 57, Боатенг, 61 — Мина, 21

Лас Пальмас: Хави Варас – Мишел, Лемос, Бигас, Дани Кастельяно – Висенте Гомес (Тана, 65), Монторо, Роке Меса – Момо (Халилович, 73), Боатенг, Хонатан Виера (Ливайя, 77)

Валенсия: Диего Алвес – Канселу, Гарай, Мангала, Гайя – Карлос Солер (Монтойя, 87), Энцо Перес (Марио Суарес, 46), Дани Парехо – Эль Хаддади, Мина, Нани (Дзадза, 67)

Предупреждения: Роке Меса – Нани, Энцо Перес, Эль Хаддади, Дани Парехо

Удаление: Эль Хаддади, 51