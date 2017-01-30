Лас Пальмас начал матч активнее, создавая моменты, но счет открыли именно левантийцы. Гайя отлично сыграл на левом фланге, получил мяч слева недалеко от штрафной и подал к вратарской. Там Мина выскочил из-за защитника и отправил круглого в сетку.

Отыграться Канарейки успели до перерыва. Виллиан Хосе откинул мяч возле штрафной на Виеру, а тот смачно пробил в ближний угол.

На старте второго тайма Эль Хаддади глупо заработал две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве. Пальмас быстро этим воспользовался. Вывел Желтых вперед Лемос. Центрбек в стиле Синиши Михайловича мощно пробил со штрафного в угол ворот.

Третий мяч в сетку Валенсии отправил Боатенг. Бигас слева подал в штрафную, Мангала глупо улетел мимо мяча, а Боатенг спокойно пробил мимо вратаря.

Валенсия после двух побед все же проиграла, а Пальмас эффектно взял 3 очка.

Football.ua

Лас Пальмас – Валенсия 3:1
Голы: Хонатан Виера, 42, Лемос, 57, Боатенг, 61 — Мина, 21

Лас Пальмас: Хави Варас – Мишел, Лемос, Бигас, Дани Кастельяно – Висенте Гомес (Тана, 65), Монторо, Роке Меса – Момо (Халилович, 73), Боатенг, Хонатан Виера (Ливайя, 77)

Валенсия: Диего Алвес – Канселу, Гарай, Мангала, Гайя – Карлос Солер (Монтойя, 87), Энцо Перес (Марио Суарес, 46), Дани Парехо – Эль Хаддади, Мина, Нани (Дзадза, 67)

Предупреждения: Роке Меса – Нани, Энцо Перес, Эль Хаддади, Дани Парехо

Удаление: Эль Хаддади, 51