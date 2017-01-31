Испания

Нападающий Мариано Диас желает продолжить выступления за Реал.

В нынешнем сезоне Диас забил 5 голов в 9 матчах за Королевский клуб. Правда, 4 из них влетели в ворота низшелиговой Леонесы в Кубке Испании.

Алавес намеревался арендовать Мариано, однако сам доминиканец, как утверждает радио Marca, отказался от трансфера. При этом Реал был не против отправить Диаса в аренду.

Сообщается, что Мариано доволен своим нынешним положением в Реале и считает, что конкуренция с Каримом Бензема и Альваро Моратой пойдет ему на пользу.