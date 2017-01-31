Испания

Football.ua подводит итоги двадцатого тура чемпионата Испании.

Первый тур нового круга мог стать настоящим крахом для всех лидеров, но Реал всё же стал единственной командой из ТОП-5, добывшей победу. Это позволило Бланкос увеличить отрыв от Барселоны и Севильи, позволяя себе даже дважды проиграть в борьбе за титул. А вот в хвосте таблицы только Осасуна смогла набрать одно очко. Это позволило ей опередить Гранаду. Интересно, что команды, занимающие места 6-го по 11-е дружно выиграли, а с 12-е по 14-е – сыграли вничью.

В борьбе за Пичичи Луис Суарес на гол обогнал Месси, а Роналду от Лионеля отделяют всего два точных выстрела.

Игрок Тура

Матео Ковачич стал автором гола и голевой передачи, практически идеально заменив на своей позиции Луку Модрича. Именно за такого Матео Реал когда-то заплатил Интеру серьезные деньги.

Гол тура

Дальний удар почти без подготовки Хонатана Виеры стал не только красивым, но и важным.

Неудачник тура

Николас Пареха в самом начале встречи поставил Севилью в очень сложное положение своим фолом в штрафной.

Сборная тура

Осасуна – Малага. До сломанных костей

Те, кто считают Примеру мягкой и не совсем мужской Лигой, пусть обратят внимание на тот факт, что хавбек Малаги Ресио доиграл первый тайм поединка со сломанной рукой. Он желал продолжить встречу после перерыва, но сделать это ему помешали врачи. Увы, травмы продолжают преследовать футболистов Малаги, которые прописались в этом сезоне в лазарете. К счастью, Анчоусы умеют покупать игроков, и Ромеро выпустил в центре защиты двоих новичков: Мартина Демикелиса и Луиса Эрнандеса. Луис продемонстрировал, что не зря полгода кантовался в Англии, мощно и далеко вбросив мяч из аута, сделав голевую передачу. Класс Малаги по ходу встречи ощущался, но несыгранность и сыроватость команды позволила Осасуне не проиграть.

Герой матча. Игнасио Камачо стал автором третьего гола в сезоне головой. Он выиграл 9 единоборств, хорошо поработав в опорной зоне.

Событие матча. На последних минутах встречи судья мог давать пенальти в ворота Осасуны. Арбитр побоялся во второй раз в матче показать на точку в штрафной хозяев.

Вильярреал – Гранада. Копье без наконечника

Кастельонцы потратились летом, чтобы компенсировать нехватку нападающих, которых все равно не хватало. В начале первого круга история повторяется. Бакамбу на Кубке Африки, Пато в Китае, Солдадо все еще в лазарете. Вот и пришлось Николе Сансоне исполнять непривычную роль ударного форварда на самом острие. Других вариантов у Подводников не было. Справился ли Сансоне? Учитывая, как он транжирил моменты, так сказать нельзя. Несмотря на тотальное преимущество по ударам (6:0 в створ ворот) и владению мячом (70%), забить хозяевам удалось после стандартов и хорошей игре центрального защитника.

Лукас Алькарас решил проверить в бою новичков. Если Ингасон, Хонгла и Малле справлялись со своими обязанностями, то громкая покупка из Германии по имени Адриан Рамос разочаровала. Колумбиец пешком проходил всю встречу и ничем на отметился. А вот Артем Кравец за 15 минут попал в штангу, заработал опасный штрафной и мог зарабатывать пенальти, если бы не судья.

Герой матча. Альваро Гонсалес отдал ассист и забил гол после двух стандартов. Отличный показатель для центрбека.

Событие матча. Вильярреал победил после серии из трех встреч без викторий. А Артем Кравец, похоже, доказал свое преимущество над Адрианом Рамосом.

Алавес – Атлетико. Нечемпионский Мадрид

О капитуляции Атлетико в борьбе за титул можно говорить с полной уверенностью. Матрасники еще на 2 очка отстали от своих соседей, а в Витории откровенно отскочили. Маурисио Пеллегрино переиграл своего соотечественника, и лишь уверенная игра Мойи и невезение помешали его ребятам забить гол. Убойный момент Ибаи, перекладина Лагуардии и еще несколько моментов должны были завершаться взятием ворот. 18:9 по ударам и 60 на 40 по владению мячом говорят очень красноречиво. Сам Эль Чоло после матча заявил, что доволен результатом по такой удручающей игре. Хотя, забей в одном из моментов Гризманн, три очка могли бы уехать в столицу. Но это был бы верх несправедливости.

Герой матча. Мигель Анхель Мойя снова спас свою команду. Хотя, он наверняка скоро отправится в запас, а на смену ему придет Ян Облак.

Событие матча. Диего Годин в конце матча плюнул в Дэйверсона. За такой позорный поступок его наверняка накажут. Без столпа обороны Симеоне будет очень сложно в напряженном феврале.

Эйбар – Депортиво. Быстрый нокаут

Связка Адриана и Энрича так быстро организовала два мяча в сетку Тытоня, что на дальнейший успех у Депортиво не было никаких шансов. Галисийцы завладели инициативой и даже сократили отставание, но не было сомнений, что Эйбар еще и третий гол проведет на контратаке. Вряд ли у Депора были шансы зацепиться за очки на Ипуруа, ведь общекомандный класс подопечных Мендилибара ощутим, а дома у Оружейников и вовсе отличные показатели в матчах с середняками.

Герой матча. Два ассиста и гол Серхи Энрича говорят сами за себя. Отличный матч для форварда, которого успешно поддержал Адриан Гонсалес из глубины.

Событие матча. Все определили первые 15 минут матча, за который Эйбар забил два мяча.

Леганес – Сельта. Трудовые резервы Бериццо

Если Сосьедаду резервисты Сельты минимально проиграли, имея шансы на успех, то с кризисным Леганесом они справились почти без проблем. Бериццо выпустил почти всех сильнейших сзади, а вот в атаке место нашлось Росси, дебютанту Альваро Лемосу, Хосепу Сенье, а чистого опорника сыграл Пабло Эрнандес. Видимо, этими игроками и собирается играть в феврале тренер галисийцев, учитывая, что Сельте бороться за выход в финал Кубка Короля и соперничать с Шахтером в Лиге Европы. Леганес же владел преимуществом, играл первым номером, но в створ ворот Пепинерос так и не попали. Лега продолжил разочаровывать своих болельщиков и радует новичков Примеры лишь то, что конкуренты в борьбе за выживание также проиграли.

Герой матча. Пабло Эрнандес не так часто попадает в состав Сельты, как раньше, но в данной встрече чилиец отыграл на очень высоком уровне в опорной зоне, позволив вперед перейти Радойе.

Событие матча. Победа экспериментального состава Сельты, где место нашлось доселе в Примере футболистам не игравшим. Альваро Лемос, кстати, еще и победный гол забил.

Бетис – Барселона. И снова о судьях

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас часто говорит об успехах его детища и миллиардных контрактах с телекомпаниями. Правда, на систему, определяющую гол в спорных ситуациях, которую используют в АПЛ, Тебас денег пожалел. Говорят, что стоимость одной такой системы – 250 тыс. евро. Это 5 млн. евро на все стадионы. Что же, теперь пусть слушает очередные проклятия от болельщиков Барселоны, у которых украли чистый гол в ворота Бетиса. Ошибки арбитров в матчах с участием каталонцев становятся столь частыми, что многие даже начинают верить в некий заговор. Хотя, это просто уровень судейства в Ла Лиге. Арбитры ошибаются часто и грубо.

Тем не менее, незасчитанный гол не отменяет тот факт, что каталонцы сыграли отвратно. В актив гости могут записать только финальный штурм, который принес свои плоды, но 80 минут вердибланкос возили по газону чемпионов и должны были выигрывать крупнее. Защитники Барсы допускали глупые ошибки возле ворот, центр полузащиты без Бускетса и Иньесты провис настолько, что хозяева без проблем преодолевали среднюю линию и оказывались у владений Тер Штегена. Марк-Андре же результативно ошибся на выходе. Пытался исправить ситуацию Месси, исполняя роль плеймейкера, но его пасы не всегда доставались партнерам, а Неймар бесславно упустил шикарный момент в первом тайме.

У Бетиса получалось почти всё. Рубен Кастро обязан был забивать второй гол, но опытнейший ветеран, реализовавший несколько десятков подобных эпизодов, ткнул мяч в немецкого вратаря. Виктор Санчес, полностью переигравший Луиса Энрике, допустил ошибку, выпустив Науэля. Молодой аргентинец потерял мяч, чем привез гол в свои ворота. Выйди вместо него Зозуля или условный Бруно, такой пожар от неопытного бойца вряд ли бы произошел.

Герой матча. Дани Себальос продолжает удивлять при Викторе Санчесе. Дани трижды пробивал по воротам Барсы, попал в каркас ворот и выглядел на голову сильнее Дениса Суареса и Арды Турана. И вообще, Дани отдал 4 ключевых паса, а Месси – только 3.

Событие матча. Тот самый незасчитанный гол Барселоны.

Эспаньол — Севилья. Тройное наказание

Арбитрам рекомендуют не давать тройное наказание за фол последней надежды в штрафной, но Виканди Гарридо очень жестоко поступил с Севильей и Николасом Парехой. Уже через 63 секунды перед аргентинцем зажегся красный свет, а Хосе Антонио Рейес реализовал пенальти. Несмотря на ответный мяч, добить Севилью для Эспаньола было делом техники. Отметим, что сюжет матча с Гранадой полностью повторился, не считая удаления. Снова забили Рейес и Марк Наварро, снова каталонцы забили второй мяч перед перерывом, а затем добили соперника. Хорхе Сампаоли можно лишь посочувствовать, ведь все его планы были испорчены через пару минут после стартового свистка.

Герой матча. Марк Наварро в первых двух матчах Примеры забил 2 гола и отдал голевую передачу. Дебют мечты, который принес 21-летнему защитнику новый контракт.

Событие матча. Тройное наказание для Севильи и Нико Парехи, которое спутало все карты гостям.

Атлетик – Спортинг Х. Лишь призраки надежды

Спортинг сумел повести в матче, демонстрируя неплохой футбол лишь отрезками. Но была уверенность, что баски свои 3 очка не упустят, включив нужную скорость после перерыва. Так и получилось. Вышедший вместо провалившего первый тайм Лекуэ Вильямс сразу же отличился голевой передачей, а затем он вместе с Муниаином создавал моменты для Аритца Адуриса. Тот парочку шансов упустил, но с пенальти смог забить такой нужный мяч. Спортинг же кроме гола ничем не запомнился. Очень много брака в передачах (лишь 63% точных), практически отсутствие успешных обводок и 0 угловых за весь матч. Атлетик мог снова упустить очки в матче с откровенно слабым соперником, но не в этот раз.

Герой матча. Икер Мунаин забил такой нужный мяч, который и стал переломным. Вингер провел один из лучших матчей в сезоне.

Событие матча. Эрнесто Вальверде сделал правильные выводы в перерыве, заменил Лекуэ на Вильямса. После этого у ворот Куэльяра стало действительно жарко.

Реал – Реал Сосьедад. Чемпионский Мадрид

У Зидана хватало проблем перед матчем из-за травм и психологической ямы после вылета от Сельты из Кубка. Тем не менее, фору в один лишний день отдыха Мадрид использовал отлично, полностью переиграв соперника в центре поля. Дважды выстрелившая связка Ковачича, заменившего Модрича, и Роналду принесла тот результат, который был так нужен Лос Бланкос. Реал не только взял 3 очка, имея проблемы с составом, но и оторвались на несколько очков от Севильи и Барселоны, войдя во второй круг абсолютным лидером.

Особенно стоит выделить Матео Ковачича и Тони Крооса. Немец традиционно идеально связал оборону с атакой, сделав больше всех передач в команде, а Матео на этот раз больше создавал, чем разрушал. Активные, но совершенно не эффективные Ильяраменди, Каналес и Сурутуса встречались с мячом чаще, но реального обострения из центра не происходило. Интересно также, что Эусебио решил оставить на скамейке Велу, а выпустить его вместо Оярсабаля. Обычно, эти два вингера, действуя вместе, приносят команде куда больше пользы.

Герой матча. Матео Ковачич провел, наверное, свой лучший матч в сезоне.

Событие матча. Удаление Иньиго Мартинеса, который своей дисквалификацией поставил Эусебио в совсем затруднительное положение перед следующим туром.

Лас Пальмас – Валенсия. Прорыв не получился

Когда Хосе Гайя успешно сыграл на фланге и помог Санти Мине забить очередной гол, показалось, что Лос Чес способны добыть третью победу подряд и совершить рывок в турнирной таблице. Но футболисты Пальмаса свели на нет все надежды Лос Чес. Хонатан Виера и Маурисио Лемос своими точными и красивыми ударами оставили в прошлом серию неудачных матчей, а Эльяким Мангала напомнил, почему он не остался в Англии, смешно пролетев мимо мяча. Снова появились проблемы с дисциплиной, о чем говорит удаление Эль Хаддади, а вот Пальмас уверенно сыграл, как в начале сезона. 595 пасов с точностью 86% — даже для Барселоны является отличным показателем. Принс Боатенг симпатично выглядел на острие атаки, хотя, хочется видеть там совсем других людей. Возможно, в следующем туре там будет Хесе Родригес.

Герой матча. Маурисио Лемос ужасно отыграл в предыдущих встречах, но с Валенсией смог реабилитироваться, даже забив гол со штрафного.

Событие матча. Мунир за 3 минуты заработал две желтые карточки, повторив сомнительное достижение Айтами Артилеса, который матч из-за этого пропустил.

Олег Ткачук, Football.ua