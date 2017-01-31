Испания

Полузащитник Брондбю Эндрю Хьюлсагер вскоре должен перейти в Сельту.

Marca сообщает, что Брондбю договорился с Сельтой по трансферу датского полузащитника Эндрю Хьюлсагера.

Ожидается, что он в ближайшие часы подпишет контракт с галисийцами.

Интересно, что контракт Хьюлсагера истекал в июне, но Сельта все же решила заплатить за хавбека 100 тыс. евро.

Датчанин, как правило, играет на позиции плеймейкера.

Интересно, что Хьюлсагер станет третьим датчанином в составе Сельты. Также за Кельтов выступают полузащитники Даниэль Васс и Пионе Систо.