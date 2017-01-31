Испания

Полузащитник Брондбю Эндрю Хьюлсагер официально перешел в Сельту.

Пресс-служба Сельты сообщает, что Хьюлсагера представят завтра.

Датчанин еще должен пройти медосмотр, а затем официально подпишет контракт.

Интересно, что контракт Хьюлсагера истекал в июне, но Сельта все же решила заплатить за хавбека 100 тыс. евро.

Датчанин, как правило, играет на позиции плеймейкера, но может также действовать справа.

В текущем сезоне Эндрю сыграл во всех турнирах 27 матчей и забил 8 голов. Стоит отметить, что он провел 8 встреч в Лиге Европы, а это означает, что играть против Шахтера в 1/16 этого турнира он не имеет права.

Интересно, что Хьюлсагер станет третьим датчанином в составе Сельты. Также за Кельтов выступают полузащитники Даниэль Васс и Пионе Систо.