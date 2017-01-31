Испания

Защитник Пеньяроля Сагнтьяго Буэно продолжит свою карьеру в Барселоне.

Marca сообщает, что 18-летний уругваец присоединится к Барселоне B.

Сделку подтвердил агент игрока. По его словам, все документы подписаны и осталось уладить лишь небольшие детали.

Отметим, что каталонцы следили за Буэно на протяжении двух лет. В Сантьяго менеджмент Барсы увидел нового Пике, если верить агенту.

Сейчас Буэно вместе с молодежной сборной играет на Копа Судамерикано и приедет в Каталонию после турнира.