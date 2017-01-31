Полузащитник Барселоны Рафинья попал в заявку на поединок против Атлетико.
фото - Francesc Adelantado
31 января 2017, 17:55
В среду каталонцы в гостях сыграют в первом полуфинальном матче Кубка Короля против Атлетико в 22:05 по Киеву.
Сегодня стал известен состав, который будет готовиться к матчу.
Отметим, что вернулся в команду Рафинья, не игравший с Бетисом (1:1) из-за травмы.
Однако всё еще вне игры ключевые хавы Андрес Иньеста и Серхио Бускетс. Также вне заявки оказался фланговый защитник Лукас Динь.