Испания

После возвращения из аренд в Айнтрахте Ф и Алавесе игроки Реала Хесус Вальехо и Маркос Льоренте соответственно пополнят ряды первой команды бланкос.

В текущем сезоне Маркос Льоренте на правах годичной аренды выступает за Алавес. На счету 22-летнего опорного полузащитника 2 ассиста в 18 матчах за свою команду в Ла Лиге.

Вальехо, в свою очередь, также на правах аренды до конца сезона будет играть за франкфуртский Айнтрахт. 20-летний центрбек сыграл за свою команду те же 18 поединков в Бундеслиге.

Как сообщает испанское издание AS, Сливочные уже начали строить планы на следующий сезон, а Вальехо и Льоренте являются частью этих планов.

Так, согласно источнику, тренерский штаб Реала видит место в команде для обоих футболистов. По информации издания, Вальехо вернется в команду, чтобы заменить Пепе, который с большой долей вероятности покинет клуб в конце сезона.

Что касается Льоренте, то его задачей будет при необходимости заменять Каземиро.