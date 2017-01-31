Нападающий Монако Ласина Траоре ближайшие полгода будет выступать за хихонский Спортинг.
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31 января 2017, 19:40
Официальный Twitter-аккаунт испанского клуба отрапортовал о сделке с Монегасками по аренде 26-летнего ивуарийского форварда.
Первую часть сезона Ласина Траоре выступал за московское ЦСКА, где сыграл 21 матч, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.
Напомним, в Монако форвард перебрался летом 2014-го из Анжи за 10 миллионов евро, после чего сразу же отправился в аренду в Эвертон. Сезон 14/15 нападающий выступал в Лиге 1.