Испания

Нападающий Монако Ласина Траоре ближайшие полгода будет выступать за хихонский Спортинг.

Официальный Twitter-аккаунт испанского клуба отрапортовал о сделке с Монегасками по аренде 26-летнего ивуарийского форварда.

Первую часть сезона Ласина Траоре выступал за московское ЦСКА, где сыграл 21 матч, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.

Напомним, в Монако форвард перебрался летом 2014-го из Анжи за 10 миллионов евро, после чего сразу же отправился в аренду в Эвертон. Сезон 14/15 нападающий выступал в Лиге 1.