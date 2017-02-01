Испания

Публика в социальных сетях неоднозначно отреагировала на трансфер Романа Зозули из Бетиса в Райо Вальекано.

Напомним, что 27-летний украинец будет выступать в составе Пчел на правах аренды до конца текущего сезона.

После того, как стало известно о трансфере, на страничках Райо Вальекано в социальных сетях пользователи, называющие себя фанатами Райо, резко выступили против перехода.

По словам пользователей, Зозуля является неонацистом и его взгляды противоречат философии клуба, который является одним из самых толерантных в стране.

Marca сообщает, что в клубе решили сначала заморозить трансфер, но затем, убедившись, что Роман не является последователем идей нацизма, переход всё же состоялся.

Отметим, что Зозуля всячески поддерживает украинскую армию и открыто помогает украинским воинам в борьбе против российской агрессии.

Напомним, что Зозуля перешел в Бетис минувшим летом на правах свободного агента, подписав контракт на 3 года. Стать основным игроком Огурцов Роману так и не удалось.

В активе Зозули 6 матчей в Примере, но лишь 1 выход в стартовом составе. Всего он провел на поле 150 минут.