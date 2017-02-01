Испания

Подводники не смогли усилить атаку нападающим Суонси Борхой Бастоном.

Marca сообщает, что вчера Вильярреал весь вечер безуспешно пытался подписать Бастона.

Кастельонцы вели переговоры с валлийцами, чтобы взять Борху в аренду с правом выкупа.

Тем не менее, переговоры успехом не увенчались, и менеджмент Субмарины решил подождать лета, чтобы потратить 18 млн. евро от продажи в Китай Алешандре Пато.

Напомним, что Бастон прошлым летом перешел в Суонси из Атлетико. В АПЛ Борха сыграл 13 матчей (4 – в основе) и забил 1 гол.